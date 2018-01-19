Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'den Malatya'ya, Konya'dan Sivas'a birçok şehir kara teslim oldu. Sıcak havalarıyla bilinen Adana'nın dahi Konya yolları kardan zaman zaman trafiğe kapandı.

ERZİNCAN - SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan mevkiinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar saatlerce araçlarında yolun açılmasını bekledi. Tipi nedeniyle görüş mesafesininde azaldığı yolda kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşmasıda araç sürücülerinin ilerlemesinde aksamaya neden oldu.

Karayolları ekipleri ve polis ekipleri yolun ulaşıma açılabilmesi için yoğun çaba sarf ederken, bazı sürücüler yolda ilerleyebilmek için tekerleklerine zincir takarken, bazı sürücüler ise kayhan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptıkları görüldü.

MALATYA - KAYSERİ YOLU SAATLERCE KAPALI KALDI

Malatya'nın Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri istikameti, yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Yaklaşık 3 saattir ilçede ve yol üzerinde bekleyen yolcu otobüsleri de karayolunun trafiğe açılması ve lastiklerine zincir takılmasının ardından yollarına devam etti.

KONYA'DA ARAÇLAR DİNLENME TESİSLERİNE ÇEKİLDİ

Konya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yine, Konya'yı Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray ve Adana'ya bağlayan karayolları da zaman zaman kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılıyor.

Konya'da bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipinin etkili olduğu Seydişehir İlçesi'nde Konya- Antalya karayolunun her iki istikametinde ulaşıma kapandı. Sadeci zincirli olan araçlara için verilirken, kamyon ve otobüs gibi araçlar ise dinlenme tesislerinde bekletildi.

YOZGAT'TA TİPİ ETKİSİNİ ARTTIRDI

Yozgat’ta akşamüzeri başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken sürücülerin yardımına yine vatandaşlar koştu.

Yozgat Belediyesi ekipleri şehir merkezinde karayolları ise ana yollarda tuzlama çalışması yaptı.

NEVŞEHİR'DE KARNE GÜNÜ TATİL OLDU

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün il genelinde okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Bu kararla, bölgede dün akşam etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Nevşehir genelindeki 56 bin 154 öğrenci yarıyıl tatiline bir gün önce başlamış oldu.

TOKAT'TA TIRLAR YOLDA KALDI

Tokat-Sivas karayolu il sınırı 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle TIR’lardan bazıları yolda kaldı.

Bölge trafik ekipleri ise uygulama yaparak ağır tonajlı araçların bölgeden geçişini kontrollü olarak sağlıyor. Birçok TIR ise Tokat-Sivas il sınırında bulunan Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Çamlıbel Bakımevi önündeki alanda bekletiliyor.

ADIYAMAN'DA HAYAT DURDU

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi'nde, Adıyaman ile Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi yönündeki karayolları, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Dün akşamdan beri devam eden kar yağışının ardından yoğun sis, tipi ve fırtına nedeniyle Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan Malatya karayollarında sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Çelikhan'dan ulaşımın güçlükle sağlandığı Adıyaman ile Malatya yönü karayollarını, trafiğe kapattı.