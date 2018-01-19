Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda MEÜ kadın yapılanması içerisinde yer aldıkları, FETÖ'ye ait kurumlarda eğitmenlik yaptıkları, Bank Asya'da hesap artırımları bulunduğu ve örgütle iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olduğu tespit edilen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.