Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sondakika Afrin haberleri ile TSK operasyon detaylarını bu haber derledik. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik operasyon hazırlığını sürdürürken Hatay’ın Hassa ilçesinin sınır karakollarından 10 top atışı yapıldı. Gün buyunca Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki karakollardan yapılan top atışları ise akşam saatlerine kadar 40’a kadar ulaştı.

Özellikle askeri yığınak yapılan Hassa’nın Sugediği bölgesinden aralıklarla tanklarla yapılan atışlarla Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Terör örgütünün taciz atışlarına karşılık verildiği bildirildi.

AFRİN'E OPERASYON ÖNCESİ NELER YAŞANIYOR?

RUS ASKERLERİ AFRİN'DEN ÇEKİLİYOR

AA’nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrılıyor. Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı. Rus askeri polisinin bir kısmı halen Afrin’de bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova’da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı.





SURİYE SINIRINA KOMANDO SEVKIYATI



Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 10 otobüs komando Hatay'a geldi. Komandolar, ilgili birliklere sevk edildi.



Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu. Afrin'e yönelik top atışlarının sesleri Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır mahallelerinde duyulurken, Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanlar yükseldi. Hassa ilçesindeki Sugediği Mahallesi'nde vatandaşlarca evlere ve cami minaresine Türk bayrakları asıldı.





AZEZ'E ÖSO TAKVİYESİ

Türkiye'nin olası operasyonuyla gündeme gelen Suriye'nin Afrin kentiyle sınır komşusu olan Azez'e, harekatta görev alması beklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri takviye yaptı. Azez'e, üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerle ellerinde Türk bayrakları ile gelen ÖSO güçleri Afrin sınırındaki mevzilerde görevlendirildi. Azez'e yönelik hem PYD hem de DEAŞ saldırılarına karşı önlemler de en üst seviyeye çıkarıldı.





TERÖR ÖRGÜTÜ DE TAKVİYE YAPIYOR

DHA'nın haberine göre ise Afrin ve Münbiç'te de hareketlilik gözlemleniyor. İstihbarat birimlerinin raporuna göre Türkiye'nin operasyon sinyalinin ardından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Afrin ve Münbiç'e takviye yaptı. Şu anda Münbiç ilçe merkezinde 2, Afrin'de ise 13 bin civarında YPG'li bulunduğu; örgütün bu sayıyı artırmak için her aileden birer kişiyi verme zorunluluğu getirdiği, bunu kabul etmeyenlere para ve hapis cezası verdiği belirtiliyor.





YPG HASTANEYE SALDIRDI, YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından Azez’de bir hastaneye yapılan saldırıda yaralanan sivillerin tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan bilgilendirmede, "19 Ocak 2018 tarihinde hain terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından hedef gözetmeksizin yapılan atışlar neticesinde, Azez’de sivil bir hastane vuruldu. Saldırı sonucunda yaralanan pek çok sivil tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi" denildi.

ABD makamları geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin başı çektiği paravan oluşum Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezli bir "sınır güvenlik gücü" kurulacağını ilan etmişti. Ankara'dan gelen sert tepkiler doğrultusunda ABD makamları söylemlerini değiştirerek, "sınır gücü" değil, "iç güvenlik" birimi kurulacağını açıklamıştı.