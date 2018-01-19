Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baydemir’in Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması ile yargılandığı bir dosyadan dolayı İdil Asliye Ceza Mahkemesi’nin talimatı ile gözaltına alındığı ifade edildi. Baydemir'in Ankara'da talimatla ifade vermesinin ardından serbest bırakılması bekleniyor.