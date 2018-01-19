Baydemir’in Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması ile yargılandığı bir dosyadan dolayı İdil Asliye Ceza Mahkemesi’nin talimatı ile gözaltına alındığı ifade edildi. Baydemir'in Ankara'da talimatla ifade vermesinin ardından serbest bırakılması bekleniyor.
HDP'li Baydemir, Genel Merkez çıkışında gözaltına alındı
19.01.2018 - 17:14 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP’de Selahattin Demirtaş’ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından Eş Genel Başkanlık için konuşulan isimler arasında yer alan Urfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin genel merkez binası önünde gözaltına alındı.
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