Baydemir’in Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması ile yargılandığı bir dosyadan dolayı İdil Asliye Ceza Mahkemesi’nin talimatı ile gözaltına alındığı ifade edildi. Baydemir'in Ankara'da talimatla ifade vermesinin ardından serbest bırakılması bekleniyor.