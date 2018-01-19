15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasının işgaline ilişkin 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 23 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 35 erin de beraatine karar verildi.
TRT ve Digiturk'ün işgalinde 35 er beraat etti
19.01.2018 - 19:57 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz gecesi TRT'nin İstanbul Ulus binası ve Digitürk binasının işgali davasında karar çıktı.
Etiketler : 15 temmuz,trt darbe,digitürk işgal,
537728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537728.aspx
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