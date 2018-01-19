15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasının işgaline ilişkin 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 23 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 35 erin de beraatine karar verildi.