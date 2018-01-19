Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede görevli 2 personelin ifadeleri alındı. Olaya ilişkin kamu görevlisinin "suçu bildirmemesi" eyleminden dolayı söz konusu 2 personel hakkında iddianame hazırlanarak, kamu davası açıldı.

Çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarına ilişkin ise "çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında ayrı bir soruşturma da devam ediyor.

NE OLMUŞTU?



İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.