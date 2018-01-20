Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu önü sürülen şüphelinin kaldığı Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülsema Sokak'taki eve operasyon yapıldı. Özel Harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda, koçbaşı kullanılarak girilen evde şüpheli gözaltına alınırken ikamette arama yapıldı. Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.
Arnavutköy'de DEAŞ operasyonu
20.01.2018 - 01:11 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 01:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler : arnavutköy,deaş,operasyon,
537761 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537761.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER