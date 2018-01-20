Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yedinci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Yılmaz “Bu tatilin hakkını vermeleri, öncelikle iyi bir dinlenme, dinlenmenin yanında bol bol kitap okuma, ailesiyle birlikte şehrini, beldesini tanıma, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılma... Çünkü sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerin çocuklarımızın sosyal gelişimlerine de katkısı olacağına inanıyoruz. ‘Beşikten mezara kadar eğitim’ diyoruz” şeklinde konuştu. Yılmaz, yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmeyeceğini belirterek “Ödev kesinlikle vermiyoruz, genelgeyi de gönderdik. Sadece öğretmenlerimizden evlatlarımıza bu tatil döneminde rehberlik yapmalarını, yönlendirici olmalarını istiyoruz. Öğretmenlerimizin ailelerle birlikte; hangi kitapları okumaları, hangi alanlarda etkinlik yaparsa o çocuğun daha iyi olacağına karar vermelerini istiyoruz. Dolayısıyla ödev yok” dedi.