Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heyelan, bugün saat 08.00 sıralarında Keşap ilçe girişinde meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçta meydana gelen heyelanda toprak, taş duvar ile yaya kaldırımına ait beton blok, karayoluna düştü. Toprak kaymalarının devam ettiği alanda karayolları ve itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Heyelean ve ardındaki çalışmalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri su sıktığı yamaçtaki toprak ve taş kütlelerini tehlike oluşturmaması için indirmeye çalıştı. Bu sırada karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışmanın ardından Karadeniz Sahil Yolu Giresun-Keşap karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.