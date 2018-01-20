ÖSO mensupları, Afrin operasyonu öncesi çatışma bölgesine geçiş töreni düzenledi. ÖSO bayrağının yanında Türk bayrağı dikkatlerden kaçmadı. Videoda konuşan temsilci Azez’den yaklaşık 2000 kişiyle Afrin’e doğru yola çıktıklarını söyledi.
ÖSO, Afrin'e doğru yola böyle çıktı
20.01.2018 - 12:14 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin desteklediği ÖSO, Afrin operasyonu öncesi çatışma bölgesine geçiş töreni düzenledi...
Etiketler : öso,afrin,
537836 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537836.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER