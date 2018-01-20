ÖSO mensupları, Afrin operasyonu öncesi çatışma bölgesine geçiş töreni düzenledi. ÖSO bayrağının yanında Türk bayrağı dikkatlerden kaçmadı. Videoda konuşan temsilci Azez’den yaklaşık 2000 kişiyle Afrin’e doğru yola çıktıklarını söyledi.