Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD/PKK'nın Esed rejimiyle iş birliği yaptığını ve dış güçlerce çeşitli bahanelerle desteklendiğini aktardı.

Örgütün Suriye'yi bölmek ve kuzeyde kanton oluşturma hayaline Fırat Kalkanı Harekatı'yla büyük bir darbe vurulduğunu belirten Solak, "Bunlar, DEAŞ ile savaşıyor gibi yapıp, kendine alan oluşturmaya çalıştı. Ardından, kendisine muhalif Kürt, Arap, Türkmen kim varsa insanları göçe zorladı. Bunlar unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Solak, PYD'nin, baskı ve korku politikasıyla elindeki bölgelerde hakimiyet kurmaya çalıştığını, TSK'nın muhtemel Afrin harekatının Suriyelilerin tamamını sevindireceğini söyledi.

Suriye'yi parçalamak isteyenlerin bu teröristleri kullandığını kaydeden Solak, "PYD/PKK örgütü, Suriye'nin ve tüm coğrafyanın belasıdır. PYD/PKK'nın Türkiye ve Suriye üzerindeki hain planlarını bilmekteyiz. Teröristlerin temizlenmesi tüm Ortadoğu için atılacak hayırlı bir adımdır. Türkiye'nin muhtemel operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz, her zaman yanındayız. Allah Türkiye'yi korusun. " diye konuştu.

- "Türkiye'nin yanındayız"

Tümenin saha komutanlarından Ramazan Abdi de TSK'nın Afrin ve Münbiç'te PYD/PKK'ya yönelik muhtemelı operasyonların sadece Türkiye için değil, tüm bölgenin geleceği için önemli bir hamle olacağını belirtti.

Türkiye'nin atacağı her adımda yanında olduklarını söyleyen Abdi, "PYD'li teröristlerin kökünün kurutulmasını tüm Suriye halkı istiyor. Türkiye çok büyük bir devlet ve o hainleri bitireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.