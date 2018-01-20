Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgeyi izleyen Rus gazeteciler Afrin'in farklı bölgelerindeki çatışmalar sonrasında "Türk ordusunun Afrin operasyonundaki ilk zaferi" ve "YPG'nin ÖSO'ya karşı ilk kaybı" gibi ifadeler kullandı. Ancak Türk güvenlik kaynakları henüz bu iddiaları doğrulamadı.



İşte Afrin'deki beş kritik bölgeden yerel kaynaklara yansıyan son iddialar ve TSK'nın bugünkü açıklaması...

1) Afrin'in batısı: Yerel kaynaklara göre dün gece Hatay ilinden Afrin'in batısındaki Baliye köyüne doğru Türkiye desteğinde zırhlı araçlarla operasyon düzenlendi, terör örgütü PKK/PYD/YPG ağır kayıplarla bölgeden çekildi. Bölgeyi izleyen Rus gazeteciler bunu "Türk ordusunun Afrin operasyonundaki ilk zaferi" diye niteledi. Türk silahlı insansız hava araçlarının da YPG'yi vurduğu bildiriliyor.

2) Daha güneydeki Candaris kasabası yakınlarına Türk topçu ateşinin de devam ettiği belirtildi.

3) Afrin'in kuzeyi: Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yakın sosyal medya hesaplarında, Kilis'e komşu Suriye toprakları boyunca uzanan sınır köyleri Şenkil'de dün gece çatışmalar yaşandığı iddia edildi. Türk topçuları İska ve Celama'daki YPG mevzilerini hedef aldı.

4) Afrin'in doğusu: Fırat Kalkanı Harekatı ile kurtarılan bölgedeki Azez ve Mare'den Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Afrin'e ilerleyişi sürüyor. Azez'den dün gece yeni ÖSO birlikleri cepheye sevkedildi.

5) Daha güneydeki Mare'de ise Şehba cephe hattında ağır silahlarla çatışmalar sürüyor. Bölgeyi izleyen bir Rus gazeteciye göre YPG son operasyonda ÖSO'ya karşı ilk kayıplarını dün gece 20.34'te verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesinden yapılan taciz ateşlerine misliyle karşılık verdi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre bugün de terör örgütünün Afrin'deki barınak ve sığınakları vuruldu. Bu arada Hatay-Afrin sınırında kurulan modern elektronik algılayıcı cihazların yer aldığı "Kayı Sınır Güvenlik Sistemi"nin ilk bölümü faaliyete geçti. PYD/PKK'nın yine sivilleri vurduğu ve Afrin'den El Bab'a yaptıkları saldırıda 1 çocuğun öldüğü bildirildi.

Bu arada Azez'e dün gece sevkedilen ÖSO birliklerinin Türk bayraklarıyla yaptığı tören de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İşte dün gece Fırat Kalkanı bölgesindeki cephe hattı yakınlarından son fotoğraflar... hürriyet