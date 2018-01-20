Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 15 atış yapıldı.





HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Afrin kırsalındaki birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü. Sınır hattında bulunanların da izlediği atışların tam isabetle terör örgütü hedeflerini imha ettiği görüldü.







SEVKİYAT İÇİN KÖPRÜ YAPILIYOR

Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı devam ederken sınırın Afrin tarafındaki Qara Baba kasabasında yer alan Karasu çayına askerlerin rahat geçiş yapabilmesi için köprü yapılıyor.





Fırtına obüsleri de bir yandan taciz ateşi açan hedeflere karşılık verirken diğer yandan sınırın diğer tarafındaki altyapı çalışmalarının güvenli şekilde yapılabilmesi için, tehdit oluşturan mevzileri vurdu. Afrin kırsalındaki birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.



Obüs atışlarının ardından iş makinelerinin sınırın diğer tarafına geçtiği görüldü.





Suriye sınırına askerî sevkiyat

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askerî araçlar ve iş makineleri Hatay'a ulaştı.

Tırlar üzerinde Hatay'a giriş yapan askerî araçlar ile iş makineleri, Kırıkhan ve Hassa ilçesindeki birliklere sevk edildi.

Araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.





- Mevziler güçlendiriliyor

Afrin sınırındaki askerî karakolların çevresindeki mevziler de güçlendirilmeye devam ediliyor.

Ağırlığı 8 ton civarında olan, yaklaşık 2 metre yükseklik ve genişlikteki dev bloklar, araçlarla sınır birliklerine taşındı. Blokların, sınır karakolları çevresine yerleştirileceği öğrenildi.