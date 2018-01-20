Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin değişik bölgelerinden gönderilen komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı. Komandolar, ilgili birliklere sevk edildi.

YENİ MEVZİLER YAPILDI



Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu.

"AFRİN'DEN SONRA SIRADA MENBİÇ VAR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'nde operasyonla ilgili yaptığı konuşmada "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı, bunu Menbiç takip edecek." dedi.