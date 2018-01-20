Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk F-16 uçakları Diyarbakır'dan teçhizatlı olarak havalanıp Suriye'ye geçerken, ÖSO ise Afrin'e girdi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta halka hitap ettiği konuşmasında Afrin operasyonuna değinerek "Afrin'de rahat durun dedik durmadılar. Sınırlarımızı zorlamaya teşebbüs etmeyin dedik dinlemediler. Şimdi işte gereğini biz yapıyoruz." dedi.

"DURUN DEDİK DURMADILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kato'da, Cudi'de, Kandil'de, bak şimdi de bizim sınırlara tecavüz etmek isteyenler var ve Şimdi Afrin'de...

Rahat durun dedik durmadılar. Sınırlarımızı zorlamaya teşebbüs etmeyin dedik dinlemediler. Bunlar PYD'dir, YPG'dir dedik. Şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.

Kimsenin toprağında gözümüz yok ama, kimse bizi rahatsız edemez."