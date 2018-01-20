Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Tillerson telefon görüşmesi yaptı.Görüşme, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.