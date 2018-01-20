Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Tillerson telefon görüşmesi yaptı.Görüşme, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.

 