Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve İran'ın Ankara Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı. Üç ülke yetkililerinin, terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Afrin'e yönelik harekâtla ilgili bilgilendirildiği öğrenildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "ABD, İran ve Rusya Büyükelçilikleri misyon şefleri (büyükelçi ve maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi" denildi.

İNGİLTERE, FRANSA VE ÇİN ELÇİLERİ DE BİLGİLENDİRİLECEK

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere, Fransa ve Çin Büyükelçilerinin de bilgilendirileceği belirtildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin Büyükelçilerinin de bugün Bakanlığa çağrılarak, 'Zeytin Dalı Operasyonu' hakkında bilgilendirmede bulunulması öngörülmektedir. Görüşmeleri Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener yapıyor" ifadelerine yer verildi.

ANKARA, ABD'Yİ UYARMIŞTI

ABD makamları terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin başı çektiği paravan oluşum Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezli bir "sınır güvenlik gücü" kurulacağını ilan etmişti. Ankara'dan gelen sert tepkiler doğrultusunda ABD makamları söylemlerini değiştirerek, "sınır gücü" değil, "iç güvenlik" birimi kurulacağını açıklamıştı.