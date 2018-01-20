Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çekilerek, terör örgütlerinin vurulan militanların görüntülerini sivilmiş gibi paylaştığı vurgulandı. TSK'nın açıklamasında, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ, vurulan teröristleri sivilmiş gibi göstermeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi. Terör örgütü PYD/YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilen açıklamada, hastanelere götürülen ölü ve yaralıların da tamamının PKK/PYD'li teröristler olduğu bildirildi.

BÜYÜKELÇİLER, DIŞİŞLERİ'NDE

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve İran'ın Ankara büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı. Üç ülke yetkililerinin, terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Afrin'e yönelik harekâtla ilgili bilgilendirildiği öğrenildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "ABD, İran ve Rusya Büyükelçilikleri misyon şefleri (büyükelçi ve maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi" denildi.

"ZEYTİN DALI HAREKÂTI"

Genelkurmay Başkanlığından, Afrin operasyonunun, "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla, saat 17.00'den itibaren başladığı ifade edildi.

TSK açıklamasında şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

ANKARA, ABD'Yİ UYARMIŞTI

ABD makamları terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin başı çektiği paravan oluşum Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezli bir "sınır güvenlik gücü" kurulacağını ilan etmişti. Ankara'dan gelen sert tepkiler doğrultusunda ABD makamları söylemlerini değiştirerek, "sınır gücü" değil, "iç güvenlik" birimi kurulacağını açıklamıştı.