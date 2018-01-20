Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin harekâtı için sınır birliklerine tank sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Hatay'daki bazı birliklere sevk edilen tanklardan 30’u, yüklü oldukları tırlarla birlikte Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasına geldi. 30 tanklık konvoya daha sonra zırhlı personel taşıyıcı araçlar da katıldı. Tankların ardından ÖSO birlikleri de sınır noktasına sevk edildi. ÖSO askerleri, PKK'yı Afrin'de bitireceklerini söyledi. ÖSO askerlerinin Afrin operasyonunda kullanacakları doçka yüklü pikaplar da tırlarla sınır noktasına getirildi.