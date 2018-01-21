Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin'e yönelik olarak 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır. Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize İlimizin maddi manevi desteğini bildirmek anlamında Hatay'ımız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bayraklarımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya bütün Hataylı hemşerilerimizi davet ediyoruz."