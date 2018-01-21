Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, sabah saatlerinde başlayan kara harekatında Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirdi.

HAREKÂT GENİŞLİYOR



TSK ve ÖSO unsurları ilerledikleri ilk noktalarda ciddi bir direnişle karşılaşmadı. Muhalifler, Raco'nun köylerinde bazı terör örgütü mensuplarını sağ ele geçirdi. TSK uçakları da gün boyu terör örgütü mevzilerini vurdu.

Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerinde örgüte ait hedeflerin bombalandığı görüldü.

TOPÇULAR BOMBALIYOR



PYD/PKK'nın Tel Rıfat ilçesine bağlı Malikkiye'deki terör yuvaları da Türk jetlerinin ve topçusunun hedefi oldu.

TERÖRİSTLER SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR



Terör örgütü ise sivilleri doğrudan hedef almaya devam ederek Afrin'den Azez ilçesinin Kelcibrin beldesine saldırdı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Afrin'in doğu hattındaki Azez ilçesinde ÖSO güçlerinin yoğun hazırlıklar içinde olduğu görüldü. Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni saldırılarla farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.