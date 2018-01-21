Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz’e bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GS Kulübü Başkanlığına seçilen Cengiz’i tebrik etti
21.01.2018 - 22:54 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 22:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz’i tebrik etti.
Etiketler : erdoğan,mustafa cengiz,galatasaray,
538173 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538173.aspx
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