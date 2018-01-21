Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî İHA'lar Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlatılan operasyonda ilk kez görev aldı. TSK'nın hareka--âtta kullandığı envanterinde ise Millî İHA'lar önemli yer kaplıyor. Afrin harakatında ilk kez yeni geliştirilmiş tekonolojilerle Millî İHA'lar da görev başında.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni geliştirilen İHA'ların fotoğraflarını paylaştı.

Bayraktar, attığı tweette paylaştığı fotoğrafla birlikte "İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Millî İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız." ifadelerini kullandı.



