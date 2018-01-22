Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Milletvekillerini çorbacıya davet eden Erdoğan’a “Siz ısmarlıyorsanız gelelim” esprisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Tamam ben ısmarlıyorum. Hep birlikte gidelim” diye cevap verdiği belirtildi. Daha sonra, milletvekilleri kendileri için ayarlanan bir otobüsle toplu olarak çorbacıya gitti. Erdoğan’ın, uyguladığı diyet programı nedeniyle “Bunları bana yedirmiyorlar, o sebeple çok özlemişim” diyerek, işkembe çorbası ve kokoreç yediği belirtildi. Erdoğan’ın, milletvekilleri ile sohbetinde gençliğinde Beyoğlu’nda bir çorbacıda çalıştığını da anlattığı ve “Bu sebeple ben bu işleri iyi bilirim. İşkembe çorbası, nasıl hazırlanır, nasıl pişirilir bilirim” dediği öğrenildi.