Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek için önceki gün başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda kara operasyonu aşamasına dün geçildi. Operasyonun ikinci safhasında terör yuvalarına ÖSÖ ile birlikte kara harekâtı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri saat 11.05’te Kilis’in Gülbaba mevkiinden Afrin’e girdi. 153 hedefin ateş altına alındı. Askerî kaynaklar kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını, teröristlerin köy ve kasabalara çekildiğini duyurdu. Mehmetçik ve ÖSO Afrin’de ilerlemeye devam ederken köyler de teröristlerden birer birer alınmaya başlandı.

Zeytin Dalı'nın 3. gününde; Türkiye 11 köyü YPG'lilerden geri aldı, sınırda üç ayrı noktada harita değişti. ÖSO kuvvetleri söz konusu köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.

Savaş uçakları, gece saatlerinde Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı Cinderes bölgesini bombardımana tuttu. Kara birlikleri de terör hattını yarmak için YPG'lilerle sıcak çatışmaya girdi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, sınır ötesi operasyon için "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar" dedi.

11.00 : Cephede yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in yanı sıra Menbic kırsalında da operasyon yapıyor. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlediği Azez'in hem doğusundaki Menbic'ten hem de batısındaki Afrin'den silah sesleri duyuluyor.

10.50 : Al Jazeera muhabiri Stefanie Dekker, sınır hattında aralıksız olarak top ve makineli tüfek sesleri duyduğunu, gökyüzünde jetlerin uçtuğunu bildiriyor. Dekker'in Twitter hesabından paylaştığı video kaydındaki şiddetli patlama, büyük ses getirdi.

10.45 : Reuters haber ajansı, Türkiye-Suriye sınırındaki tank hareketliliğini bu sabah fotoğrafladı. Dünyaya geçilen karelerde askeri birliklerin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri de var.

10.15 : Terör mevzilerini bombalayan F-16'ların havalandığı İncirlik Üssü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı. Hangardan çıkan iki F-16'nın kalkış için kontrolleri yapılıyor.

10.05 : Sosyal medyada Afrin harekâtı üzerinden terör propagandası yapanlar yakalanıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü YPG'yi öven mesajları paylaşan 17 şüpheli için yakalama kararı verdi. Mardin'de de bir kişi gözaltına alındı.



09.40 : Anadolu Ajansı, Türk askerinin Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerine top atışları yaptığını ve Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere destek verdiğini bildiriyor. Zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor. Sınır birliklerine askeri araç takviyeleri ise sürüyor.

09.30 : Hatay'ın Hassa ilçesinde köylüler, Afrin sınırının sıfır noktasında tanklar ve obüslerle nöbet tutan askerler için bu sabah adak kesti. İhlas Haber Ajansı, köylülerin kesilen adağın kanını askerlerin alnına sürdüğünü, askerlerin de köylülerin ellerini öptüğünü aktarıyor.

09.00 : Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP), dünyaya Zeytin Dalı harekâtından çok sayıda fotoğraf servis ediyor. Azez'den çarpıcı kareler geçen Reuters'ın fotoğraflarından birinde, elinde Türk bayrağı olan bir Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi var.





08.00 : Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün başlayan kara harekâtında 11 köyü YPG'li teröristlerden geri aldı. Afrin'in kuzeyinde ve batısında harita değişmeye başladı. ÖSO kuvvetleri, geri alınan köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.

07.40 : Gece boyunca sınırın birçok noktasında savaş uçaklarının sesi duyuldu. Türk jetleri uçakları, gece saatlerinde Reyhanlı'nın hemen kuzeyinde yer alan Suriye topraklarındaki Cinderes'e 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Kara birlikleri de terör hattını yarmak için YPG'lilerle sıcak çatışmaya girdi. Dün bölgeden Reyhanlı ilçe merkezine roket atılmıştı.

07.35 : Türk askeri, Tel Rıfat, Minniğ hava üssü ve çevresini top atışlarıyla dövüyor.

07.20 : Fransa'nın çağrısıyla bugün toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'yi görüşecek. Toplantı Türkiye saatiyle 18.00 sularında başlayacak.

07.10 : ABD Savunma Bakanı James Mattis, sınır ötesi operasyon için "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar" dedi.