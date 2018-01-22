Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle yaralanan 14 askeri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Alınan bilgiye göre Çetin, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu yaralanan askerleri tedavilerinin sürdüğü Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit olmuş, 14 asker yaralanmıştı.
Jandarma Genel Komutanı, çığ düşmesi sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti
22.01.2018 - 08:58 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaralanan 14 askeri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Etiketler : bitlis,çığ düşmesi,asker,yaralı asker,
538266 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538266.aspx
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