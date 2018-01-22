Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı harekâtının ilk günkü hava operasyonunun tamamlanmasının ardından Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar, havadaki pilotları telsizle "Kahraman pilotlar, alınlarınızdan öpüyorum" diyerek kutladı. Afrin'deki terör yuvalarını yok etmek için çoğunun aralığı 10 metre olan hedeflere GPS güdümlü 100 ton bomba atan pilotların, harekâtın başlangıcından itibaren telsiz konuşması bile yapmadığı ve teröristleri ansızın vurduğu öğrenildi. (Sabah)