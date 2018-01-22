Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın Afrin'de PYD/PKK mevzilerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Havadan F-16'ların bombardımana tuttuğu terör yuvaları, karadan da Mehmetçik ve ÖSO ile birlikte süpürülüyor.

Suriye sınırımızda bulunan Hatay'da da topçu birlikleri Afrin'e yönelik obüs atışlarını kesintisiz devam ettirirken, birliklerden gelen bir fotoğraf hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİYLE BOMBALANIYOR

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'nda kullanılan mühimmatların üzerine başta Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit düşen 72 askerimizin isimleri olmak üzere terörle mücadelede şehit olan Mehmetçik'in isimleri yazıldı.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" mesajlarıyla paylaşılan karelerde obüs mermilerinin üzerindeki isimler görenleri hem duygulandırdı, hem den gururlandırdı.