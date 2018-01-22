Fetih Suresinin okunduğu ve duaların edildiği programda kısa bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru “Vatan evlatlarımız bizlerin güvenliği için canlarını siper ederek bir sefere daha çıkmışlardır. Bizlere düşen de her daim onlara dualar ederek destek olmaktır. Rabbim kazasız belasız, sağ salim onları sevdiklerine, vatanlarına kavuştursun” dedi.
“Sefer bizden zafer Allah’tan. Kahraman Mehmetçiğimiz bir sefere daha çıkmıştır. İnşallah Rabbim onlara zaferler ihsan etsin” diyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
Develi'de sabah namazında Mehmetçik'e zafer duası
22.01.2018 - 10:13 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Develi Merkez Çarşı Camiinde kılınan sabah namazında Mehmetçik'e dua edildi.
Fetih Suresinin okunduğu ve duaların edildiği programda kısa bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru “Vatan evlatlarımız bizlerin güvenliği için canlarını siper ederek bir sefere daha çıkmışlardır. Bizlere düşen de her daim onlara dualar ederek destek olmaktır. Rabbim kazasız belasız, sağ salim onları sevdiklerine, vatanlarına kavuştursun” dedi.
Etiketler : Develi,dua,mehmetçik,
538288 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538288.aspx
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