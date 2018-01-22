Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 1'i genelkurmayda görevli albay ile 2 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen 8 astsubay ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kırşehir, İstanbul, Kocaeli ve KKTC’de oldukları tespit edilen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Hakkari'de gözaltına alınan bir yüzbaşı ise güvenlik gerekçesiyle henüz Bolu'ya getirilemedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 asker adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki örgütünün mahrem abisi olduğu iddia edilen öğretmenin sorgusu devam ediyor.