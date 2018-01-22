Sınır hattında konuşlanan askerlere destek amacıyla Reyhanlı’da verilen konserde Türk tarihinin kahramanlığını tescilleyen marşlar seslendirildi.
Askerler tarafından beğeni toplayan mehteran konseri çevrede bulunanlardan da alkış aldı.
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Sınır hattında konuşlanan askerlere destek amacıyla Reyhanlı’da verilen konserde Türk tarihinin kahramanlığını tescilleyen marşlar seslendirildi.
Askerler tarafından beğeni toplayan mehteran konseri çevrede bulunanlardan da alkış aldı.
Etiketler : mehter,zeytin dalı harekâtı,suriye,afrin,