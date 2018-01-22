Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Müsteşar Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller’in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.