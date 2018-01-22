Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Zeytin Dalı Harekâtı"nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren sosyal medya paylaşımlarından dolayı 18 kişi hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, savcılık talimatı ile devleti ve devletin askeri teşkilatını alenen hedef alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan ifadeler nedeniyle 18 kişi hakkında başlatılan re’sen soruşturma kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul’da terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
22.01.2018 - 12:15 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı”nı bahane ederek sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/PYD propagandası yapan, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan 18 şüpheliden 9’u İstanbul’da gözaltına alındı.
Etiketler : istanbul,fetö,haberler,
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