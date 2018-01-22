Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Zeytin Dalı Harekâtı"nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren sosyal medya paylaşımlarından dolayı 18 kişi hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, savcılık talimatı ile devleti ve devletin askeri teşkilatını alenen hedef alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan ifadeler nedeniyle 18 kişi hakkında başlatılan re’sen soruşturma kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.