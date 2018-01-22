Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik gibi 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 9 Kasım 2017 tarihinde Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Vehbi A. (32), ilçede saklandığını belirledi. Dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, şüpheli Vehbi A.’yi önceden tespit ettikleri adreste yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Vehbi A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.