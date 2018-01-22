Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi önünde toplanan TÜGVA üyeleri ile Kıbrıs gazileri, tekbir getirerek, komando marşını okudu. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, daha sonra askerlik şubesi önüne kadar yürüdü.

TÜGVA Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen, Sütçü İmam'ın torunları olarak devlet ve millet adına göreve hazır olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece kendi topraklarında değil, tüm mazlum coğrafyalara huzur getirmek için çalıştığını dile getiren Demirdöğen, "Sütçü İmam'ın torunları olarak, vatan müdafaasında bize de vazife düştüğünde ordumuza katılmak üzere gönüllü asker olarak dilekçelerimizi vermek için askerlik şubemizin önünde toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'deki gençler olarak Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için gönüllü askerler olarak geldik." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, TÜGVA üyeleri ile Kıbrıs gazilerinin dilekçeleri toplanarak, askerlik şubesinde görevli bir subaya teslim edildi.