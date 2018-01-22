Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonu sürerken, Afrin'den ateşlenen roket, Kilis'te bir evin çatı katına isabet etti. Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Olayda yaralanan olmadı.
Kilis'e roket mermisi düştü
22.01.2018 - 15:15 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YPG kontrolündeki bir bölgeden ateşlenen bir roket Kilis'teki üç katlı bir evin çatısına isabet etti.
Etiketler : Kilis,saldırı,
538379 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538379.aspx
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