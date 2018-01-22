Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sivilleri hedef alan roketli saldırısında hayatını kaybeden Suriyeli sığınmacının cenazesi, defnedilmek üzere ülkesine gönderildi. Reyhanlı ilçesinde dün terör örgütü mensuplarının roketli saldırıları sonucu yaralanan 47 kişi arasında yer alan ve kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitiren Nadir Alfares'in (51) cenazesi yakınlarına teslim edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konulan Alfares'in cenazesi, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan defnedilmek üzere İdlib'e gönderildi. Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristlerce dün atılan 11 roketin 9'u ilçe merkezine düşmüş, 30'u Türk vatandaşı, 17'si Suriyeli sığınmacı 47 kişi yaralanmıştı. Yaralı Suriyelilerden biri hayatını kaybetmişti.