Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde, kış mevsimi nedeniyle elektrik enerjisinin ısınmada yoğun biçimde kullanılması yüzünden oluşan aşırı enerji yükü, dışarıdan müdahale edilen trafo ve panoların yanmasına ve devre dışı kalmasına neden oluyor. Son olarak Mardin’in Mazıdağı ilçesinde vatandaşların sigortasını devre dışı bıraktığı Karşıyaka mahallesini besleyen 400 KVA gücündeki trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle yanarak kullanılamaz hâle geldi. Dicle Elektrik Dağıtım, mahalle veya köylerdeki trafoların koruyucu unsuru olan elektrik panolarına ülke standartlarına uygun sigorta sistemleri koyuyor. Termik Manyetik Şalter (TMŞ) olarak isimlendirilen söz konusu sigortalar, trafoya zarar verecek düzeyde yük oluştuğunda trafoyu yanmaktan korumak amacıyla devre dışı bırakıyor. Böylece oluşacak zararlar en aza indirilirken, yetkililer sistemi yeniden devreye alabiliyor. Buna rağmen elektriklerin kısa süreli bile olsa kesilmesini istemeyen kişiler, hayatlarını riske atarak bu sigorta sistemine müdahale ediyor ve sigortayı devre dışı bırakıyor. Bunun sonucunda oluşan aşırı yük nedeniyle ısınan, koruma sistemi devre dışı bırakılmış trafolar yanarak kullanılamaz hle geliyor. Kısa süre önce standartlara uygun sigorta sistemi sökülen, yenisinin takılmasına ise izin verilmediği için trafo yangını yaşanan Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yeni bir trafo yangını daha yaşandı. Karşıyaka mahallesini besleyen 400 KVA gücündeki trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle yanarak kullanılamaz hâle geldi. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede korkuya neden oldu.



“Sınırsız tüketim bir hak değildir”

Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürülürken, Dicle Elektrik Dağıtım mahalleli mağdur olmasın diye aynı gün yanan pano ve kablolarını yenileyerek buraya yeniden enerji verdi. Şirket yetkilileri, trafolara yapılan her türlü dış müdahalenin insanların canına mal olabileceğini, ölümlü veya yaralanmalı kazayla sonuçlanabileceğini hatırlatarak kimsenin elektrik trafo, pano ve sistemlerine hiçbir şekilde müdahale etmemesi gerektiğini belirtti. Bilinçsiz bir şekilde sınırsız enerji talep etmenin kimsenin hakkı olmadığını vurgulayan Dicle Elektrik yetkilileri, herkesi sorumlu ve bilinçli davranmaya davet etti.