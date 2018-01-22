Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukurca ilçesindeki Gezgin Tepe Üs Bölgesine, teröristler tarafından Irak’ın kuzeyinden havan saldırısı yapıldı. Saldırıda şarapnel parçası isabet eden askerlerden 3’ü yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.