Çukurca ilçesindeki Gezgin Tepe Üs Bölgesine, teröristler tarafından Irak’ın kuzeyinden havan saldırısı yapıldı. Saldırıda şarapnel parçası isabet eden askerlerden 3’ü yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.
Askerî üs bölgeye havanlı saldırı: 3 yaralı
22.01.2018 - 15:58 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine yapılan havanlı saldırı sonucu 3 asker yaralandı.
Etiketler : hakkâri,çukurca,havan saldırısı,
538389 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538389.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER