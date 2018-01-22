Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Soçi şehrinde Türkiye, İran ve Rusya'nın garantörlüğünde toplanacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgide, Moskova yönetimine herhangi bir taahhütte bulunulmadığı vurgulanırken, "Terör örgütü PYD/YPG, Kürt halkını temsil etmiyor. PKK'nın parçası olan bir örgütün Soçi'de yer almasını kesinlikle kabul etmiyoruz. İstemediğimiz kimse oraya gelemez" denildi.

Yanı sıra Dışişleri'nden edinilen bilgide, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na da değinildi. Farklı ülkelerden gelen açıklamalara tepki gösteren Bakanlık, "Harekâtı meşru müdafaa hakkına dayandırıyoruz. Teröristlerle dayanışma algısı rahatsız edici" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin 30 Ocak’ta Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi bekleniyor. Kongre’de hem hükûmet temsilcilerine, hem de iç, dış ve silahlı muhaliflere söz hakkı tanınacağı bildirilmişti.