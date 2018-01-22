Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen doktor gözaltına alındı.

Emet Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk doktoru O.B.'nin (30) sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ihbarı üzerine Emet Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. Gözaltına alındıktan sonra Emet Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan O.B. paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının çalındığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Sosyal medyada terör propagandası yapan 24 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.