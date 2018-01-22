Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında PKK/PYD terör örgütü üyeleri ile girilen çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri, yaralı olarak Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasında getirildi. Yaralılardan biri Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda, diğeri ise Kilis Devlet Hastanesinde şehit oldu.
Çatışmada yaralanan 2 ÖSO askeri şehit oldu
22.01.2018 - 16:25 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtında yaralanarak Kilis’e getirilen 2 Özgür Suriye Ordusu askeri şehit oldu.
Etiketler : kilis,haberler,öso,
538398 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538398.aspx
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