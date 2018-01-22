Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında PKK/PYD terör örgütü üyeleri ile girilen çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri, yaralı olarak Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasında getirildi. Yaralılardan biri Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda, diğeri ise Kilis Devlet Hastanesinde şehit oldu.