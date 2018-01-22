Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'den PYD/PKK'lı teröristlerin attığı roket, Kilis Valiliği yakınına düştü.

VALİLİĞİN YAKININA DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte diken üstünde olan Hatay ve Kilis'e Afrin'den peş peşe roket atılmaya başlandı. Son olarak atılan roketlerden bir tanesi Kilis Valiliği yakınına düştü.

DOÇKA İLE SALDIRDILAR

Teröristler şimdi de doçka ile saldırdı. Suriye tarafından yapılan saldırıda doçka mermileri bazı evlerin kapılarına isabet etti.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Kilis'in Cilovar köyüne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti. Saldırı sırasında köylülerin yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.