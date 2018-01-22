Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen ve 2016 Ocak ayına kadar Sivas Numune Hastanesinde çocuk psikiyatristi olarak görev yapan, sonrasında askeriyenin yaptığı sınavı kazanarak astsubay doktor olmak üzere İstanbul'da eğitim alan ancak Kanun Hükmünde Kararname ile doktor olacağı kurumun kapatılması nedeniyle kamuya geçemeyen A.K., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Sivas'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.