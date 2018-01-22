Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Türkiye millî bekası için yılanın başını ezmek mecburiyetindedir. Hem kendimiz hem de umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz için, gerekli gördüğümüz her yerde varlık göstereceğiz. Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok." dedi.

"TÜRKİYE BU KONUDA KİMSEDEN İCAZET ALMAK DURUMUNDA DEĞİLDİR"

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. İdlib’de ve Afrin’de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar. Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir. Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir." ifadelerine yer verdi.