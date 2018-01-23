Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce 5 katlı bir bina yapılması için temel atma çalışmalarına başlanan alanda yağışın etkisiyle toprak kayması gerçekleşti. İnşaata yakın bulunan 10 evin duvarlarında çatlaklar oluşurken olay yerine gelen belediye ekipleri evlerde yaşayan vatandaşlara tahliye etmelerini bildirdi. 10 evde yaşayan yaklaşık 35 kişi eşyalarını alarak evlerini tahliye etti.
Toprak kayması yüzünden 10 ev tahliye edildi
23.01.2018 - 05:32 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da bir apartman inşaatının temel kazma sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması yaşanan yerde yıkılma tehlikesi olan 10 ev tahliye edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : toprak kayması,Bursa,evler tahliye edildi,
538499 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538499.aspx
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