ABD'ye kaçan Tuncay Opçin "Türkiye ne zaman otoriterleşse, ilk bedel ödeyen hep Kürtler olur" diye yazdı. Emre Uslu, camilerde Fetih suresi okunmasına tepki göstererek, bu durumun camilerin ve dinin bölünmesi olduğunu" öne sürdü. Today's Zaman gazetesinin kaçak eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, hesabından #AfrinSavasınaHayır etiketini kullandı. Firari diğer bir FETÖ'cü İhsan Yılmaz, "Savaşa 'Zeytin Dalı' adını vermişler. İslamcılar, ne kadar pozitif kavram varsa tepetaklak etti" iddiasında bulundu. TUSKON Brüksel temsilcisi Serdar Yeşilyurt da "Kardeşin yanlış yapsa bile ona zarar vermeden yaparsın elinden geleni. İlk fırsatta saldırmazsın!" ifadesini kullandı.
FETÖ'cüler PKK safında
23.01.2018 - 07:27 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 07:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı, PYD/PKK kadar FETÖ'yü de rahatsız etti. Eski Today's Zaman Ankara Temsilcisi FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt, sosyal medya hesabından harekatın "ülkedeki dini bağnazlığı körüklemek için yapıldığını" iddia etti.
Etiketler : fetö,gülen,pkk,
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