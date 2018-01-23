Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'ye kaçan Tuncay Opçin "Türkiye ne zaman otoriterleşse, ilk bedel ödeyen hep Kürtler olur" diye yazdı. Emre Uslu, camilerde Fetih suresi okunmasına tepki göstererek, bu durumun camilerin ve dinin bölünmesi olduğunu" öne sürdü. Today's Zaman gazetesinin kaçak eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, hesabından #AfrinSavasınaHayır etiketini kullandı. Firari diğer bir FETÖ'cü İhsan Yılmaz, "Savaşa 'Zeytin Dalı' adını vermişler. İslamcılar, ne kadar pozitif kavram varsa tepetaklak etti" iddiasında bulundu. TUSKON Brüksel temsilcisi Serdar Yeşilyurt da "Kardeşin yanlış yapsa bile ona zarar vermeden yaparsın elinden geleni. İlk fırsatta saldırmazsın!" ifadesini kullandı.