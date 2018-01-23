TSK’dan yapılan bilgilendirmede, Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği aktarıldı. Bu doğrultuda, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ocak 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği belirtildi. 