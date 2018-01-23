Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan bilgilendirmede, Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği aktarıldı. Bu doğrultuda, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ocak 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği belirtildi.