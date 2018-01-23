Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü, sahiplenici paylaşımlar yapan 5 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen şahısları yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 19 fişek, örgütsel yayın ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı
23.01.2018 - 09:52 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de, Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : GÖZALTI,terör,haberler,
538560 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538560.aspx
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