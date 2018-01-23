Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü, sahiplenici paylaşımlar yapan 5 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen şahısları yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 19 fişek, örgütsel yayın ve dijital malzemeler ele geçirildi.