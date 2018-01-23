Alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi. Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi
23.01.2018 - 11:36 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.
Etiketler : mardin,nusaybin,haberler,terör,saldırı,
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