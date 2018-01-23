Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi. Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.